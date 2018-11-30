Японія продовжила арешт екс-главі Nissan, - Reuters

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

У прокурорів Токіо є час до 10 грудня, аби пред'явити йому офіційні звинувачення

Суд у Токіо продовжив на 10 діб арешт екс-голові компанії Nissan Карлосу Гону, якого звільнили після звинувачень у фінансових махінаціях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Зазначається, що у прокурорів Токіо є час до 10 грудня, аби пред'явити йому офіційні звинувачення. В іншому випадку його випустять із СІЗО.

"Суд у Токіо у п'ятницю на ще 10 діб продовжив арешт екс-голові компанії Nissan Карлосу Гону, якого звільнили після звинувачень у фінансових махінаціях. Нині він перебуває у головному СІЗО Токіо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 листопада у Японії заарештували голову ради директорів компанії Nissan і Renault Карлоса Гона. Його підозрюють у порушенні японського фінансового законодавства.

Міністр економіки і фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що Гон повинен покинути свій пост після арешту за підозрою в ухиленні від податків.

Зазначимо, що акції компанії Nissan подешевшали до мінімального рівня майже за 2,5 року після арешту голови ради директорів компанії. В ході торгів на Токійській біржі 20 листопада вони втратили в ціні понад 5,4% (до 950,7 японських ієн за акцію).