На лайнере в Японии количество заболевших коронавирусом превысило 600 человек

Фото: круизный лайнер Diamond Princess (DPA/Kyodo)

Коронавирус зафиксирован уже у 621 человека на лайнере Diamond Princess

На круизном лайнере Diamond Princess в Японии зафиксировали 79 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных составляет 621 человек. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Японии, среди 79 новых случаев у 68 человек не было симптомов коронавируса.

Отметим, в среду, 19 февраля, на круизном лайнере Diamond Princess частично сняли карантин. После двух недель карантина первые 500 пассажиров лайнера сошли на берег.

Напомним, 3 февраля круизный лайнер с более чем 3500 человек на борту был помещен на карантин. Позже стало известно, что на борту корабля находится 25 украинцев. Двое из них были инфицированы.

Также РБК-Украина писало, что во вторник, 18 февраля, из японской больницы планировали выписать одного из украинцев, который находился на лайнере Diamond Princess. Также в украинском правительстве отметили, что на данный момент не планируется эвакуация украинцев.

Всего по состоянию на 19 февраля количество заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 75 тысяч. Более 2 тысяч человек погибли. Излечились от нового вируса уже почти 15 тысяч человек.