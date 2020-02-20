Оба госпитализированных с Diamond Princess украинца выздоровели

Иллюстративное фото (marinetraffic.com)

Украинцы успешно вылечились от китайского коронавируса

Госпитализированные с лайнера Diamond Princess в Японии граждане Украины, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели. Об этом журналистам заявил глава комитета Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Радуцкий рассказал о состоянии двух украинских членов экипажа Diamond Princess.

"Кстати, ни одно масс-медиа не сообщило, что они выздоровели. Это та статистика - 15% выздоровевших, среди них есть два украинца", - отметил Радуцкий.

Напомним, по последним данным, общее количество инфицированных на лайнере Diamond Princess составляет 621 человек. Кроме того, вчера на судне частично сняли карантин. После двух недель карантина первые 500 пассажиров сошли на берег.

Сегодня в Южной Корее был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. За последний день в стране было подтверждено 53 новых случая, в результате чего общее число больных достигло 104.

До этого мэр южнокорейского города Тэгу призвал жителей не выходить из домов. В миллионике проживает около 2,5 млн человек. Рекомендации были оглашены после того, как юго-восточный город и близлежащие населенные пункты сообщили о 35 новых случаях заражения коронавирусом.