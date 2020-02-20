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Японія підтвердила ще 13 випадків коронавірусу на лайнері Diamond Princess

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 14:23
Японія підтвердила ще 13 випадків коронавірусу на лайнері Diamond Princess
Фото: круїзний лайнер Diamond Princess (DPA/Kyodo)

Загальна кількість інфікованих на лайнері - 634 людини

В Японії підтвердили, що новий коронавірус виявлений ще у 13 людей, що знаходяться карантині на круїзному судні Diamond Princess, Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Повідомляється, що разом з новими випадками, загальна кількість інфікованих коронавірусом на лайнері досягає 634 осіб.

Раніше повідомлялося, загальна кількість інфікованих на лайнері Diamond Princess становить 621 осіб. Зазначимо, у середу, 19 лютого, на круїзному лайнері Diamond Princess частково зняли карантин. Після двох тижнів карантину перші 500 пасажирів лайнера зійшли на берег.

Також РБК-Україна писало, що госпіталізовані з лайнера Diamond Princess в Японії громадяни України, у яких був виявлений коронавірус, одужали.

Також стало відомо, що в Китаї істотно скоротилася кількість виявлених випадків зараження коронавірусом. За останню добу підтверджено 394 нових випадків зараження.

Для порівняння, вчора влади повідомляли про 1 749 нових хворих.

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