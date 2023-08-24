Японія почала скидати очищену радіоактивну воду з "Фукусіми" в океан

Раніше цього тижня японський уряд оголосив, що почне скидати воду, яка використовувалася для охолодження розплавленого ядерного палива на станції і була очищена за допомогою передової системи обробки рідини, здатної видаляти більшість радіонуклідів, окрім тритію.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що резервуари, встановлені на Фукусімському комплексі, які зараз містять близько 1,34 млн тонн очищеної води, наближаються до своєї місткості і, як очікується, досягнуть своєї межі вже у 2024 році, якщо оператор станції, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. не ініціює скидання води.

Вода буде розбавлена водою з океану до 40-відсоткової концентрації, дозволеної японськими стандартами безпеки, перш ніж буде скинута через підводний тунель за 1 км від станції, яка постраждала від потужного землетрусу і цунамі 2011 року.

Оператор станції планує розпочати моніторинг радіоактивних матеріалів у водах поблизу електростанції в четвер і оприлюднити дані не раніше наступного дня.

Занепокоєння

Зазначимо, що в липні Міжнародне агентство з атомної енергії дійшло висновку, що план скидання відповідає світовим стандартам безпеки і матиме "незначний" вплив на людей і навколишнє середовище, що спонукало уряд Японії розпочати реалізацію плану утилізації води.

Уряд Південної Кореї заявив, що не буде схвалювати або підтримувати скидання води з огляду на занепокоєння громадськості.

МАГАТЕ заявило, що буде регулярно інформувати Південну Корею про скидання очищеної води відповідно до угоди, яка підкреслює важливість прозорості для вирішення проблем, що викликають занепокоєння громадськості в країні.

Китай також виступає проти цього плану і запровадив суцільне радіаційне тестування японських морепродуктів, очевидно, намагаючись переконати Токіо не здійснювати скидання води.

Окрім японської рибної промисловості, група рибалок на Філіппінах також висловила занепокоєння з приводу скидання води.

Японське агентство з рибальства контролюватиме рівень концентрації радіоактивних матеріалів у рибі, виловленій у 10-км радіусі від електростанції. Очікується, що перші результати будуть опубліковані на сайті агентства не раніше суботи.

Усунення наслідків аварії на "Фукусімі-1"

Ще у 2022 році японський ядерний регулятор схвалив плани оператора зруйнованої атомної станції "Фукусіма" щодо скидання стічних вод в океан наступного року.

До того ж, власникам 30 домогосподарств села Фукусіма дозволили повернутися до своїх будинків після багаторічного очищення території від радіації через десять років після ядерної аварії на АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.