ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Япония одобрила сброс сточных вод с поврежденной АЭС "Фукусима" в Тихий океан

Новина українською →
Токио, Четверг 19 мая 2022 03:14
Япония одобрила сброс сточных вод с поврежденной АЭС "Фукусима" в Тихий океан АЭС "Фукусима" (Фото: hakaimagazine.com)
Автор: Константин Широкун

Японский ядерный регулятор одобрил планы оператора разрушенной атомной станции Фукусима по сбросу очищенных радиоактивных сточных вод в море в следующем году. Заявлено, что риски для окружающей среды от сброса ранее загрязненной воды минимальны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

План был представлен компанией Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) в декабре на основании принятого в прошлом году решения правительства о выпуске сточных вод в качестве необходимого шага для текущей очистки и вывода станции из эксплуатации.

Сильное землетрясение и цунами в 2011 году разрушили системы охлаждения АЭС "Фукусима", что привело к расплавлению трех реакторов и выбросу большого количества радиации. Вода, которая использовалась для охлаждения трех поврежденных активных зон реактора, находилась в резервуарах.

Согласно плану, TEPCO будет транспортировать воду, очищенную до уровня ниже допустимого, по трубопроводу от резервуаров до берегового объекта, где вода будет разбавляться морской водой и сбрасываться в море примерно в километре от АЭС. Всего в поре необходимо сбросить 1,37 миллиона тонн загрязненной ранее воды.

Ранее мы сообщали, что Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фукусима АЭС
NEWS
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
DAILY
Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины