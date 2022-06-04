Спустя 10 лет. В отселенный после аварии на АЭС поселок Фукусима возвращаются жители
Спустя более десяти лет после ядерной аварии на АЭС в Фукусиме, владельцы 30 домохозяйств деревни Фукусима могут вернуться в свои дома после многолетней очистки территории от радиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.
Агентство по реконструкции территорий признало район Кацурао площадью 0,95 кв. км рядом с закрытой АЭС достаточно очищенным. Из 30 зарегистрированных домохозяйств и 82 жителей в соответствующей части Кацурао только четыре домохозяйства, и восемь человек, выразили намерение вернуться.
В ближайшие годы еще в несколько кварталов поселка смогут вернуться жители. Но более 90% от загрязненной радиацией территории будут закрыты для посещения и жизни неопределенное количество времени.
Ранее сообщалось, что японский регулятор одобрил сброс очищенных радиоактивных сточных вод в море в следующем году.
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