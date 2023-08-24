Япония начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду с "Фукусимы" в океан

Ранее на этой неделе японское правительство объявило, что начнет сбрасывать воду, которая использовалась для охлаждения расплавленного ядерного топлива на станции и была очищена с помощью передовой системы обработки жидкости, способной удалять большинство радионуклидов, кроме трития.

Такое решение было принято в связи с тем, что резервуары, установленные на Фукусимском комплексе, которые сейчас содержат около 1,34 млн тонн очищенной воды, приближаются к своей емкости и, как ожидается, достигнут своего предела уже в 2024 году, если оператор станции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. не инициирует сброс воды.

Вода будет разбавлена водой из океана до 40-процентной концентрации, разрешенной японскими стандартами безопасности, прежде чем будет сброшена через подводный тоннель в 1 км от станции, пострадавшей от мощного землетрясения и цунами 2011 года.

Оператор станции планирует приступить к мониторингу радиоактивных материалов в водах вблизи электростанции в четверг и обнародовать данные не ранее следующего дня.

Беспокойство

Отметим, что в июле Международное агентство по атомной энергии пришло к выводу, что план сброса соответствует мировым стандартам безопасности и будет иметь "незначительное" влияние на людей и окружающую среду, что побудило правительство Японии приступить к реализации плана утилизации воды.

Правительство Южной Кореи заявило, что не будет одобрять или поддерживать сброс воды из-за беспокойства общественности.

МАГАТЭ заявило, что будет регулярно информировать Южную Корею о сбросе очищенной воды в соответствии с соглашением, подчеркивающим важность прозрачности для решения проблем, вызывающих беспокойство общественности в стране.

Китай также выступает против этого плана и ввел сплошное радиационное тестирование японских морепродуктов, очевидно, пытаясь убедить Токио не производить сброс воды.

Кроме японской рыбной промышленности, группа рыбаков на Филиппинах также выразила обеспокоенность по поводу сброса воды.

Японское агентство по рыболовству будет контролировать уровень концентрации радиоактивных материалов в рыбе, выловленной в 10 км радиусе от электростанции. Ожидается, что первые результаты будут опубликованы на сайте агентства не раньше субботы.

Устранение последствий аварии на "Фукусиме-1"

Еще в 2022 году японский ядерный регулятор одобрил планы оператора разрушенной атомной станции "Фукусима" по сбросу сточных вод в океан в следующем году.

К тому же, владельцам 30 домохозяйств села Фукусима разрешили вернуться в свои дома после многолетней очистки территории от радиации через десять лет после ядерной аварии на АЭС.

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