ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Япония подняла истребители из-за совместного полета российских и китайских бомбардировщиков

Япония, Среда 10 декабря 2025 05:50
UA EN RU
Япония подняла истребители из-за совместного полета российских и китайских бомбардировщиков Иллюстративное фото: российские самолеты ТУ-95 (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Японские силы обороны подняли истребители для наблюдения за российскими и китайскими военными самолетами, которые осуществили совместное патрулирование в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Министерство обороны Японии заявили, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, способные нести ядерное вооружение, вылетели из района побережья Японского моря и направились к Восточно-Китайскому морю. Там они присоединились к двум китайским H-6 для выполнения "совместного длительного полета" над акваторией Тихого океана.

Позже к группе присоединились четыре китайских истребителя J-16, которые прошли между японскими островами Окинава и Мияко. Пролив Мияко между этими островами считается международными водами.

Одновременно Япония зафиксировала активность российских военно-воздушных сил в районе Японского моря. По данным министерства, речь шла о самолете дальнего радиолокационного обнаружения A-50 и двух истребителях Су-30.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в своем заявлении в соцсети X подчеркнул, что совместные полеты России и Китая имеют признаки демонстрации силы, направленной против Японии, и являются основанием для "серьезного беспокойства" относительно национальной безопасности страны.

Противостояние Японии и Китая

Накануне, 9 декабря, Китай обвинил Японию в "угрозах военной силой". Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил немецкому коллеге Иоганну Вадефулю.

Это произошло после того, как Япония сообщила о том, что китайские истребители якобы наводили радар на самолеты Сил самообороны Японии.

Японская сторона охарактеризовала инцидент как опасный и подчеркнула, что подобные действия создают реальную угрозу для полетов военных самолетов.

В свою очередь Китай обвинил Токио в провокациях и препятствовании плановым авианосным учениям к востоку от пролива Мияко.

Напряженность между странами обострилась после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, что Токио может вмешаться в случае китайской военной операции против Тайваня, если она будет угрожать безопасности Японии.

Так, Китай уже много лет считает Тайвань своей частью и называет его правительство "сепаратистским".

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Российская Федерация Китай
Новости
Покровск и Мирноград хорошо укрепленные районы и их оборона продолжается, - Сырский
Покровск и Мирноград хорошо укрепленные районы и их оборона продолжается, - Сырский
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте