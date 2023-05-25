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Японія підняла в небо винищувачі через російський розвідувальний літак

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Четвер 25 травня 2023 14:13
Японія підняла в небо винищувачі через російський розвідувальний літак Фото: Японія підняла в небо винищувачі через російський розвідувальний літак (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Японія підняла в повітря винищувачі після того, як помітила російський розвідувальний літак Іл-20, який пролітав біля її узбережжя над Тихим океаном і Японським морем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як відзначають в Міністерстві оборони Японії, російський літак-розвідник здійснював політ в обидва боки з Охотського моря в Тихий океан.

Ще один Іл-20 помітили у напрямку вод біля острова Садо. Після цього він повернув у бік континенту.

Наразі інші подробиці не розкриваються. Російська сторона жодним чином не коментувала це повідомлення.

Не перша провокація

Подібні випадки неодноразово ставалися й раніше. Наприклад, на початку травня стався небезпечний інцидент за участі російського винищувача Су-35. Тоді ж літак країни-агресора здійснив агресивні та небезпечні маневри поруч з польським прикордонним літаком L410 Turbolet.

Також в березні США втратили розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper у нейтральних водах поряд із окупованим Кримом. Як відзначили в Штатах, це сталось через перехоплення дрона російською авіацією.

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