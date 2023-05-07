Пролетів за декілька метрів перед "носом". В Польщі розповіли про інцидент з винищувачем РФ

Над Чорним морем, в оперативному районі, який був визначений Румунією, стався небезпечний інцидент за участі російського винищувача.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Прикордонної служби Польщі.

В п'ятницю, під час патрульного польоту гвардійського літака L410 Turbolet над Чорним морем, стався інцидент за участі російського винищувача Су-35, який здійснив агресивні та небезпечні маневри.

Як відзначають прикордонники, польський літак через небезпечне розходження зазнав сильної турбулентності, втратив контроль та висоту.

"Серед іншого, російський бойовий літак пролетів прямо перед самим носом літака прикордонслужби, перетнувши його траєкторію польоту на небезпечній відстані - за оцінкою екіпажу літака, вона становила близько 5 метрів", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час інциденту два бойові літаки румунських ВПС і два ВПС Іспанії, які призначені для виконання завдань повітряної поліції, були готові втрутитися в інцидент будь-якої миті, однак в цьому не було необхідності.

Польський екіпаж діяв спокійно та професійно, після чого L410 Turbolet благополучно приземлився в районі аеропорту Михайла Когелнічана.