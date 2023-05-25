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Япония подняла в небо истребители из-за российского разведывательного самолета

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Четверг 25 мая 2023 14:13
Япония подняла в небо истребители из-за российского разведывательного самолета Фото: Япония подняла в небо истребители из-за российского разведывательного самолета (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Япония подняла в воздух истребители после того, как заметила российский разведывательный самолет Ил-20, пролетавший у ее побережья над Тихим океаном и Японским морем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отмечают в Министерстве обороны Японии, российский самолет-разведчик совершал полет в обе стороны из Охотского моря в Тихий океан.

Еще один Ил-20 был замечен в направлении вод у острова Садо. После этого он повернул в сторону континента.

Пока другие подробности не раскрываются. Российская сторона никак не комментировала это сообщение.

Не первая провокация

Подобные случаи неоднократно происходили и раньше. К примеру, в начале мая произошел опасный инцидент с участием российского истребителя Су-35. Тогда же самолет страны-агрессора совершил агрессивные и опасные маневры рядом с польским пограничным самолетом L410 Turbolet.

Также в марте США потеряли разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper в нейтральных водах рядом с оккупированным Крымом. Как отметили в Штатах, это произошло из-за перехвата дрона российской авиацией.

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