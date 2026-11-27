Модель Terra B1 була відібрана в межах "Програми прискореного придбання дронів-перехоплювачів", ініційованої Агентством із закупівель, технологій та логістики Міністерства оборони Японії.

Завдяки системам ідентифікації цілей на основі штучного інтелекту та функціям автономного наведення, Terra B1 став першим автономним дроном-перехоплювачем із підтримкою ШІ, який був закуплений агентством ATLA.

Протягом приблизно трьох місяців після підписання контракту на закупівлю з ATLA, компанія Terra Drone налагодила в Японії систему серійного виробництва Terra B1, а також завершила виготовлення та поставку цих систем.

Завдяки швидкому створенню відповідних виробничих потужностей та успішній поставці продукції для ATLA, компанія Terra Drone продемонструвала свою здатність організувати в Японії серійне виробництво та постачання не лише самих дронів-перехоплювачів, а й усіх необхідних для їхньої експлуатації систем. Перспективи на майбутнє

Terra B1 розроблений для боротьби з далекобійними безпілотниками, зокрема БпЛА типу "Шахед". Під час створення перехоплювача компанія використала досвід, отриманий у різних операційних умовах, у тому числі в Україні.