Модель Terra B1 была отобрана в рамках "Программы ускоренного приобретения дронов-перехватчиков", инициированной Агентством по закупкам, технологиям и логистике Министерства обороны Японии.

Благодаря системам идентификации целей на основе искусственного интеллекта и функциям автономного наведения Terra B1 стал первым автономным дроном-перехватчиком с поддержкой ИИ, который был закуплен агентством ATLA.

В течение примерно трех месяцев после подписания контракта на закупку с ATLA компания Terra Drone наладила в Японии систему серийного производства Terra B1, а также завершила изготовление и поставку этих систем.

Благодаря быстрому созданию соответствующих производственных мощностей и успешной поставке продукции для ATLA, компания Terra Drone продемонстрировала свою способность организовать в Японии серийное производство и поставку не только самих перехватчиков, но и всех необходимых для их эксплуатации систем. Перспективы на будущее

Terra B1 разработана для борьбы с дальнобойными беспилотниками, в частности БпЛА типа "Шахед". При создании перехватчика компания использовала опыт, полученный в разных операционных условиях, в том числе в Украине.