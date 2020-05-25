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Япония отменяет чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     25.05.2020 - 15:43
Япония отменяет чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса
Фото: Синдзо Абэ (flickr.com/nato)

Премьер-министр считает, что страна поборола пандемию COVID-19

В понедельник, 25 мая, Япония отменяет чрезвычайное положение по всей стране, введенное из-за пандемии коронавируса. В стране считают, что побороли вирус за 1,5 месяца.

Об этом сообщает CNN.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что сегодня вечером отменит чрезвычайное положение по всей стране. Большая часть Японии ввела чрезвычайное положение 7 апреля.

"Мы смогли положить конец вспышке примерно за полтора месяца собственным путем Японии", - сказал Абэ в понедельник, добавив, что Япония будет постепенно наращивать социальную и экономическую активность, чтобы создать "новую жизнь" с коронавирусом.

Согласно последним данным центра Джона Хопкинса, в стране зарегистрировано 16 550 случаев коронавируса и 820 случаев смерти от него.

Также премьер-министр Японии анонсировал выделение 1,87 триллиона долларов для стимулирования экономики.

"Экономическое возрождение было бы приоритетом для моей администрации", - сказал Абэ.

Напомним, экономика Японии впала в рецессию впервые за последние 4,5 года, а ВВП страны в первом квартале текущего года сократился на 3,4% в годовом исчислении.

Как писало РБК-Украина, ранее Япония продлила чрезвычайное положение до 31 мая.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ЯпонияКоронавирус
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