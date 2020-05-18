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Экономика Японии вошла в рецессию

Новости » Финансовый кризис 2020     18.05.2020 - 09:30
Экономика Японии вошла в рецессию
Иллюстративное фото (freepik)

До марта третья по величине экономика в мире сокращалась два квартала подряд

Экономика Японии впала в рецессию впервые за последние 4,5 года. ВВП страны в первом квартале текущего года сократился на 3,4% в годовом исчислении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно опубликованным в понедельник правительственным данным, третья по величине экономика мира сократилась на 0,9% в период с января по март по сравнению с предыдущим кварталом.

"Совершенно очевидно, что в текущем квартале экономика переживала еще более глубокий спад. Япония вступила в полную рецессию", - сказал главный экономист исследовательского института Мэйдзи Ясуда Юичи Кодама.

Предварительные официальные данные показали, что ВВП страны в первом квартале сократился на 3,4% в годовом исчислении в связи со снижением частного потребления, капитальных расходов и экспорта.

До марта третья по величине экономика в мире сокращалась два квартала подряд.

Между тем правительство Японии уже объявило о пакете мер стимулирования на сумму около 1 триллиона долларов, чтобы защитить экономику от последствий пандемии. Это эквивалентно примерно 20% годового объема ВВП Японии.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, в 2020 году падение экономики в Японии составит 5,2%.

Ранее в МВФ заявили, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Японияэкономикарецессия
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