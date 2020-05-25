Японія скасовує надзвичайний стан, запроваджений через коронавірус

Фото: Сіндзо Абе (flickr.com/nato)

Прем'єр-міністр вважає, що країна подолала пандемію COVID-19

У понеділок, 25 травня, Японія скасовує надзвичайний стан по всій країні, введений через пандемію коронавірусу. У країні вважають, що побороли вірус за 1,5 місяця.

Про це повідомляє CNN.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що сьогодні ввечері скасує надзвичайний стан по всій країні. Більша частина Японії ввела надзвичайний стан 7 квітня.

"Ми змогли покласти кінець спалаху приблизно за півтора місяця власним шляхом Японії", - сказав Абе в понеділок, додавши, що Японія буде поступово нарощувати соціальну та економічну активність, щоб створити "нове життя" з коронавірусом.

Згідно з останніми даними центру Джона Хопкінса, в країні зареєстровано 16 550 випадків коронавірусу і 820 випадків смерті від нього.

Також прем'єр-міністр Японії анонсував виділення 1,87 трильйона доларів для стимулювання економіки.

"Економічне відродження було б пріоритетом для своєї адміністрації", - сказав Абе.

Нагадаємо, економіка Японії впала в рецесію вперше за останні 4,5 року, а ВВП країни в першому кварталі поточного року скоротився на 3,4% в річному обчисленні.

Як писало РБК-Украина, раніше Японія продовжила надзвичайний стан до 31 травня.

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Автор: Максим Зайченко