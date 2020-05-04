Япония продлила чрезвычайное положение до конца мая

Фото: Синдзо Абэ (flickr.com/nato)

Чрезвычайное положение в стране продлиться до 31 мая

Правительство Японии приняло решение продлить режим чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса, до 31 мая. Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Japan Today.

По его словам, принятые в стране меры позволили сдержать распространение вируса, однако их пока недостаточно.

"Нельзя сказать, что уменьшение количества инфицированных людей является достаточным. В некоторых регионах система здравоохранения перегружена", - заявил премьер.

По состоянию на 4 мая в Японии зафиксировано более 16 тысяч случаев COVID-19, из них 487 летальных.

Напомним, 16 апреля Япония ввела чрезвычайное положение в стране в связи с пандемией коронавируса. Режим ЧП в стране предварительно был введен до 6 мая.

Кроме того, правительство Японии включило Украину в список стран, гражданам которых запрещен въезд в страну. Данный запрет будет действовать до конца мая.

Добавим, что для смягчения экономического удара, вызванного пандемией коронавируса, Япония выделит 1 триллион долларов, что явлется 20% от ВВП страны.