Япония отложила одобрение препарата для лечения коронавируса

Фото: препарат "Авиган" (nachedeu.com)

Исследования не доказали достаточную эффективность препарата

Япония не сможет одобрить до конца мая препарат от гриппа фавипиравир (также известен как Avigan) для лечения пациентов с коронавирусом. Клинические исследования фавипиравира будут продолжены в июне.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на японские СМИ.

Изначально правительство рассчитывало завершить этот процесс в течение мая, однако проведенные клинические исследования пока не доказали достаточную эффективность препарата. В результате сроки его сертификации и дальнейших поставок в больницы сдвинуты на неопределенное время.

Клинические исследования Avigan будут продолжены в июне. В них принимают участие несколько медицинских учреждений. Препарат дают в том числе пациентам с коронавирусом в легком состоянии и бессимптомным.

Фавипиравир был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings. Из-за побочных эффектов лекарство никогда не продавалось открыто на рынке, однако правительство Японии держит его запас на случай эпидемии гриппа. Помимо этого, "Фавипиравир" эффективно применялся для борьбы с лихорадкой Эбола.

Напомним, Эстония первой получила из Японии лекарства от COVID-19 для тестирования на людях.

Также РБК-Украина писало, что Япония передаст Украине партию препарата фавипиравир.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги заявил, что страна начнет бесплатную поставку в 43 страны медицинского препарата "Авиган".

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Автор: Надежда Собенко