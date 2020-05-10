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Эстония первой получила из Японии лекарства от COVID-19 для тестирования на людях

Новости » В мире     10.05.2020 - 23:44
Эстония первой получила из Японии лекарства от COVID-19 для тестирования на людях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Япония выделила лекарства для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества

Правительство Японии передало Посольству Эстонии в Токио посылку с препаратом Avigan - потенциальными лекарством против коронавируса - для исследований на людях. Об этом сообщает РБК-Украина со посиалнням на прес-службу МИД Эстонии.

Лекарства прибудут в страну назначения следующей неделе. Япония выделила препарат для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества. Эстония в ответ обязана поделиться с Японией результатам клинических испытаний

"То, что Эстония получит от Японии лекарства Avigan, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации. Я разговаривал в четверг с японским коллегой Тошимицу Мотеги и поблагодарил его", - заявил в воскресенье глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Отметим, Avigan разработан фармацевтической фирмой Fujifilm Toyama bay Chemicals в качестве лекарства против гриппа. Запросы на его получение для тестирования и экспериментального использования на предмет лечения от COVID-19 направили Японии более 80 государств.

Напомним, в Италии заявили о создании вакцины против коронавируса, позволяющую избежать заражения. Разработчики вакцины планируют приступить к испытанию на людях нынешней осенью.

Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США.

Теги Новости Украины Коронавирус
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