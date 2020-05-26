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Японія відклала схвалення препарату для лікування коронавірусу

Новини » Коронавірус     26.05.2020 - 06:08
Японія відклала схвалення препарату для лікування коронавірусу
Фото: препарат "Авиган" (nachedeu.com)

Дослідження не довели достатню ефективність препарату

Японія не зможе схвалити до кінця травня препарат від грипу фавіпіравір (також відомий як Avigan) для лікування пацієнтів з коронавірусом. Клінічні дослідження фавіпіравіру будуть продовжені в червні.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на японські ЗМІ.

Спочатку уряд розраховував завершити цей процес протягом травня, однак проведені клінічні дослідження поки що не довели достатню ефективність препарату. В результаті термін його сертифікації та подальших поставок в лікарні перенесені на невизначений час.

Клінічні дослідження Avigan будуть продовжені в червні. У них беруть участь кілька медичних установ. Препарат дають у тому числі пацієнтам з коронавірусом у легкому стані та безсимптомним.

Фавіпіравір був розроблений японською корпорацією Fujifilm Holdings. Через побічні ефекти ліки ніколи не продавалося відкрито на ринку, однак уряд Японії тримає його запас на випадок епідемії грипу. Крім цього, фавіпіравір ефективно застосовувався для боротьби з лихоманкою Ебола.

Нагадаємо, Естонія першою отримала з Японії ліки від COVID-19 для тестування на людях.

Також РБК-Україна писало, що Японія передасть Україні партію препарату фавіпіравір.

Міністр закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі заявив, що країна почне безкоштовну поставку в 43 країни медичного препарату "Авіган".

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ЯпоніялекарстваКоронавірус
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