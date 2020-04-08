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Япония передаст Украине партию препарата для борьбы с коронавирусом

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 18:22
Япония передаст Украине партию препарата для борьбы с коронавирусом
Иллюстративное фото (УНИАН)

Сейчас проводятся клинические исследования по эффективности лечения коронавируса данным препаратом

Правительство Японии передаст Украине партию препарата фавипиравир ("Авиган"), который якобы облегчает течение заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

При этом отмечается, что на данный момент нет подтверждения эффективности использования препарата при лечении COVID-19, проводятся клинические исследования.

"Мы благодарны Правительству Японии, которое очень быстро откликнулось на нашу просьбу о помощи, и Украина вошла в список стран, которые получат эти лекарства. Украинские дипломаты по всему миру продолжают собирать информацию о прогрессивных практиках лечения COVID-19, а команда МИД в Киеве ежедневно обеспечивает необходимую поддержку в привлечении и доставке необходимой помощи в Украине", - сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Партия препарата фавипиравир будет направлена ​​в Украину через систему ООН, после чего будет распределена по медицинским учреждениям.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в регионы Украины отправили 2250 упаковок препарата "Плаквенил", который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.

Отметим, на данный момент в мире боле 70 стран занимают исследованиями для создания вакцины против коронавируса. При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили об ускорении темпов исследования.

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