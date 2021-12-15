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Япония одобрила вакцину Moderna для повторных прививок от коронавируса людям старше 18 лет

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство здравоохранения Японии одобрило повторные прививки от коронавируса вакциной Moderna. Препарат рекомендовано использовать для людей старше 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, группа специалистов при японском Минздраве согласилась с тем, что препарат от коронавируса Moderna может использоваться для ревакцинации. Ожидается, что официально правительство Японии утвердит это решение в ближайшие дни.

При этом отмечается, что группа экспертов рекомендовала использовать вакцину Moderna для повторных прививок людям старше 18 лет.

Напомним, ранее в Японии начали тестировать систему проверки вакцинации против коронавируса с помощью распознавания лиц.

Отметим, группа японских исследователей заявила об эффективности вакцины, которую они разрабатывают, чтобы помогать ВИЧ-инфицированным.

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ЯпонияКоронавирусВакцинация