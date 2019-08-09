Япония обозначила Южные Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020

Южные Курилы изображены как часть Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Олимпийских игр.

Как отмечается, на карте маршрута олимпийского огня острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи включены в состав префектуры Хоккайдо.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения могилы своего отца поклялся поставить точку в переговорах с Российской Федерацией по Курильским островам. Абэ также заявил, что Япония намерена заключить мирный договор с РФ по итогам Второй мировой войны только после решения территориальных вопросов.

Позже он уточнил, что во время возврата Курильских островов будет учтено мнение российских граждан. Абэ подчеркнул, что Токио на переговорах с Россией не требует переселения жителей островов.

После Второй мировой войны Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомай вошли в состав СССР. Япония продолжает оспаривать это решение и добивается возвращения островов.