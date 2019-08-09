Японія визначила Південні Курили своєю територією на сайті Олімпіади-2020

Південні Курили зображені як частина Японії на офіційному сайті Олімпійських ігор 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Олімпійських ігор.

Як зазначається, на карті маршруту олімпійського вогню острови Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї включені до складу префектури Хоккайдо.

Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, посилаючись на Трактат про торгівлю і кордони 1855 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час відвідин могили свого батька поклявся поставити крапку в переговорах з Російською Федерацією щодо Курильських островів. Абе також заявив, що Японія має намір укласти мирний договір з РФ за підсумками Другої світової війни тільки після вирішення територіальних питань.

Пізніше він уточнив, що під час повернення Курильських островів буде враховано думку російських громадян. Абе підкреслив, що Токіо на переговорах з Росією не вимагає переселення жителів островів.

Після Другої світової війни Курильські острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група Хабомай увійшли до складу СРСР. Японія продовжує оскаржувати це рішення і домагається повернення островів.