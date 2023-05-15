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Країни G7 на саміті оголосять про нову економічну допомогу Україні, - ЗМІ

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Понеділок 15 травня 2023 05:49
Країни G7 на саміті оголосять про нову економічну допомогу Україні, - ЗМІ Фото: країни G7 оголосять про економічну допомогу Україні (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Лідери країн G7 на саміті, який відбувається в Японії, планують видати окрему заяву, в якій рішуче засудять агресію Росії та обіцятимуть надати Україні необхідну економічну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

У проєкті заяви лідерів G7, що є у видання,, агресія Росії називається "вторгненням і невиправданою та неспровокованою війною, яка зневажає Статут ООН". В заяві також вказується на те, що агресія призвела до продовольчої та енергетичної криз у світі та завдала значних збитків країнам з вразливою продовольчою та енергетичною безпекою.

Лідери G7 планують закликати Росію негайно вивести всі свої війська з України. У заяві також наголошується на тому, що використання російськими військами ядерної чи іншої зброї масового ураження є неприпустимим.

За даними видання, у заяві лідерів G7 також зазначається, що Україна потребує економічної допомоги, і обіцяється забезпечити необхідну підтримку. Також зазначається, що "Велика сімка" зобов'язується надати підтримку країнам, які також постраждали від війни, в тому числі "Глобальному Півдню".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступить на саміті G7 в онлайн-форматі.

Також, за даними ЗМІ, Японія як головуюча в G7 хоче ухвалити документ щодо ядерного роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї.

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