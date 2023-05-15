Байден візьме участь у саміті G7, і зустрінеться з прем'єром Японії напередодні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведе переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою у Хіросімі 18 травня, напередодні саміту країн "Великої сімки". Таким чином у Білому домі поставили крапку в історії зі чутками, що участь лідера США у зустрічі може бути скасована на тлі ситуації із підвищенням стелі держборгу.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Майбутній візит Байдена до Японії стане його другим з моменту вступу на посаду 2021 року. Саміт "Великої сімки" пройде з 19 по 21 травня (з п'ятниці до неділі).

Як очікується, Байден і Кісіда підтвердять силу альянсу безпеки своїх держав, обговоривши відповідь "на наполегливість Китаю, що росте, в Індо-Тихоокеанському регіоні" і війну Росії проти України.

"Тісно працюючи разом зі Сполученими Штатами, ми переконливо продемонструємо світові сильну волю G-7 захищати заснований на правилах міжнародний порядок", - заявив головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно на прес-конференції у Токіо у понеділок.

Крім того, вони проведуть тристоронню зустріч за участю президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, якого було запрошено на саміт як гостя, обговоривши в кулуарах ракетні розробки КНДР та інші проблеми безпеки в регіоні, пише агентство з посиланням на високопоставленого представника японського уряду.