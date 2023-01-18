Японія готує комплексний план підтримки України

Японія активно займається проблемами України і, як очікується, у "відповідний час" представить комплексний план підтримки країни.
Про це заявив координатор Білого дому в Індо-Тихоокеанському регіоні Курт Кемпбелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
"У прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди є план дій, і він уже активно займається проблемами України", - заявив Кемпбелл на заході Центру стратегічних та міжнародних досліджень.
Минулого тижня Кішіда наголосив на важливості протидії російському вторгненню, заявивши, що якщо одностороння зміна статус-кво залишиться без заперечень, то саме відбудеться і в інших місцях, у тому числі в Азії.
"Я повністю очікую, що у відповідний час Японія представить конкретний план щодо підтримки України різними способами. Вони беруть активну участь у багатьох дискусіях контактної групи про підтримку України і є ключовим її учасником", - додав координатор Білого дому.
Він також підкреслив, що Японія останніми місяцями активізується у низці питань, які стосуються підтримки України.
Раніше посол України в Японії заявив, що країна, яка у 2023 році головує у "Групі Семи", може відіграти ключову роль у формуванні фонду повоєнного відновлення України.
Раніше в січні повідомлялося, що Японія виділила Україні 95 мільйонів доларів допомоги, і ці кошти витратять на відновлення критично важливої інфраструктури та зміцнення громадянського суспільства.
Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида та прем'єр Канади Джастін Трюдо домовилися посилити співпрацю G7 для допомоги Україні.
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