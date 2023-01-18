Японія готує комплексний план підтримки України

"У прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди є план дій, і він уже активно займається проблемами України", - заявив Кемпбелл на заході Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Минулого тижня Кішіда наголосив на важливості протидії російському вторгненню, заявивши, що якщо одностороння зміна статус-кво залишиться без заперечень, то саме відбудеться і в інших місцях, у тому числі в Азії.

"Я повністю очікую, що у відповідний час Японія представить конкретний план щодо підтримки України різними способами. Вони беруть активну участь у багатьох дискусіях контактної групи про підтримку України і є ключовим її учасником", - додав координатор Білого дому.

Він також підкреслив, що Японія останніми місяцями активізується у низці питань, які стосуються підтримки України.