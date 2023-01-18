Япония готовит комплексный план поддержки Украины

Япония активно занимается проблемами Украины и, как ожидается, в "подходящее время" представит комплексный план поддержки страны.
Об этом заявил координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
"У премьер-министра Японии Фумио Кишиды есть план действий, и он уже активно занимается проблемами Украины", - заявил Кэмпбелл на мероприятии Центра стратегических и международных исследований.
На прошлой неделе Кишида подчеркнул важность противодействия российскому вторжению, заявив, что если одностороннее изменение статус-кво останется без возражений, то же самое произойдет и в других местах, в том числе в Азии.
"Я полностью ожидаю, что в подходящее время Япония представит конкретный план по поддержке Украины различными способами. Они активно участвуют во многих дискуссиях контактной группы о поддержке Украины и являются ключевым ее участником", - добавил координатор Белого дома.
Он также подчеркнул, что Япония в последние месяцы активизируется в ряде вопросов, которые касаются поддержки Украины.
Ранее посол Украины в Японии заявил, что страна, которая в 2023 году председательствует в "Группе Семи", может сыграть ключевую роль в формировании фонда послевоенного восстановления Украины.
Ранее в январе сообщалось, что Япония выделила Украине 95 миллионов долларов помощи, и средства эти потратят на восстановление критически важной инфраструктуры и укрепление гражданского общества.
Напомним, на днях премьер-министр Японии Фумио Кишида и премьер Канады Джастин Трюдо договорились усилить сотрудничество G7 для помощи Украине.
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