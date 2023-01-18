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Япония готовит комплексный план поддержки Украины

Фото: Япония готовит комплексный план поддержки Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония активно занимается проблемами Украины и, как ожидается, в "подходящее время" представит комплексный план поддержки страны.

Об этом заявил координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

"У премьер-министра Японии Фумио Кишиды есть план действий, и он уже активно занимается проблемами Украины", - заявил Кэмпбелл на мероприятии Центра стратегических и международных исследований.

На прошлой неделе Кишида подчеркнул важность противодействия российскому вторжению, заявив, что если одностороннее изменение статус-кво останется без возражений, то же самое произойдет и в других местах, в том числе в Азии.

"Я полностью ожидаю, что в подходящее время Япония представит конкретный план по поддержке Украины различными способами. Они активно участвуют во многих дискуссиях контактной группы о поддержке Украины и являются ключевым ее участником", - добавил координатор Белого дома.

Он также подчеркнул, что Япония в последние месяцы активизируется в ряде вопросов, которые касаются поддержки Украины.

Ранее посол Украины в Японии заявил, что страна, которая в 2023 году председательствует в "Группе Семи", может сыграть ключевую роль в формировании фонда послевоенного восстановления Украины.

Ранее в январе сообщалось, что Япония выделила Украине 95 миллионов долларов помощи, и средства эти потратят на восстановление критически важной инфраструктуры и укрепление гражданского общества.

Напомним, на днях премьер-министр Японии Фумио Кишида и премьер Канады Джастин Трюдо договорились усилить сотрудничество G7 для помощи Украине.

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