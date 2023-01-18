Япония готовит комплексный план поддержки Украины

"У премьер-министра Японии Фумио Кишиды есть план действий, и он уже активно занимается проблемами Украины", - заявил Кэмпбелл на мероприятии Центра стратегических и международных исследований.

На прошлой неделе Кишида подчеркнул важность противодействия российскому вторжению, заявив, что если одностороннее изменение статус-кво останется без возражений, то же самое произойдет и в других местах, в том числе в Азии.

"Я полностью ожидаю, что в подходящее время Япония представит конкретный план по поддержке Украины различными способами. Они активно участвуют во многих дискуссиях контактной группы о поддержке Украины и являются ключевым ее участником", - добавил координатор Белого дома.

Он также подчеркнул, что Япония в последние месяцы активизируется в ряде вопросов, которые касаются поддержки Украины.