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Японія готує комплексний план підтримки України

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Токіо, Середа 18 січня 2023 03:33
Японія готує комплексний план підтримки України Фото: Японія готує комплексний план підтримки України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія активно займається проблемами України і, як очікується, у "відповідний час" представить комплексний план підтримки країни.

Про це заявив координатор Білого дому в Індо-Тихоокеанському регіоні Курт Кемпбелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

"У прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди є план дій, і він уже активно займається проблемами України", - заявив Кемпбелл на заході Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Минулого тижня Кішіда наголосив на важливості протидії російському вторгненню, заявивши, що якщо одностороння зміна статус-кво залишиться без заперечень, то саме відбудеться і в інших місцях, у тому числі в Азії.

"Я повністю очікую, що у відповідний час Японія представить конкретний план щодо підтримки України різними способами. Вони беруть активну участь у багатьох дискусіях контактної групи про підтримку України і є ключовим її учасником", - додав координатор Білого дому.

Він також підкреслив, що Японія останніми місяцями активізується у низці питань, які стосуються підтримки України.

Раніше посол України в Японії заявив, що країна, яка у 2023 році головує у "Групі Семи", може відіграти ключову роль у формуванні фонду повоєнного відновлення України.

Раніше в січні повідомлялося, що Японія виділила Україні 95 мільйонів доларів допомоги, і ці кошти витратять на відновлення критично важливої інфраструктури та зміцнення громадянського суспільства.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида та прем'єр Канади Джастін Трюдо домовилися посилити співпрацю G7 для допомоги Україні.

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