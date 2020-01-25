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В Японии зафиксировали третий случай заражения китайским вирусом

Новости » Происшествия     25.01.2020 - 12:19
В Японии зафиксировали третий случай заражения китайским вирусом
Иллюстративное фото (pxhere com)

Китайская туристка приехала из города Ухань 18 января

Третий случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Японии. Об этом заявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, сообщает издание The Japan Times.

Указано, что третьим человеком, который заразился, стала китайская туристка, приехавшая из Уханя 18 января. Ранее в Японии с новым типом вирусом уже были госпитализированы двое приезжих из Китайской народной республики.

Напомним, в Китае зафиксирован первый случай смерти медицинского работника после заражения новым вирусом. Так, инцидент произошел в городе Ухань. Указано, что заражение 62-летнего хирурга Лян Удун заподозрили прошлой неделе. После обнаружения болезни мужчину госпитализировали в городскую больницу, однако он умер.

Таким образом, это первый случай смерти медицинского работника после заражения новым коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, количество погибших от нового вируса в Китае превысило 40 человек. По подтвержденным данным, более тысячи жителей страны были заражены вирусом. Лишь 24 января в Ухане от вируса умерли 15 человек.

Кроме того, Австралия и Малайзия официально подтвердили первые случаи заболевания китайским вирусом. В Малайзии коронавирус был обнаружен у 3 человек, которые прибыли в страну из Китая.

Подчеркнем, два случая заболевания новым вирусом были подтверждены во Франции. Больные коронавирусом были обнаружены в пригороде Парижа и Бордо. Один из больных обратился за медицинской помощью после визита в Китай.

В Китае произошел первый случай смерти врача от коронавируса Еще в двух странах обнаружили случаи заболевания новым вирусом
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