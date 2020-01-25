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Еще в двух странах обнаружили случаи заболевания новым вирусом

Новости » Происшествия     25.01.2020 - 08:28
Еще в двух странах обнаружили случаи заболевания новым вирусом
Иллюстративное фото (pxhere com)

Больных на коронавирус обнаружили в Австралии и Малайзии

Первые случаи заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае, были обнаружены в Австралии и Малайзии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в субботу, 25 января, министр здравоохранения Австралии Виктория Дженни Микакос заявила, что в больнице Мельбурна находится гражданин Китая, прибывший из города Ухань 19 января, в которого было подтверждено заболевание на новый коронавирус. Больной находится в стабильном состоянии.

Еще один случай заболевания новым коронавирусом был зафиксирован в Малайзии. Министр здравоохранения Дзулкефль Ахмад заявил о трех зараженных лицах, которые являются гражданами Китая. Заболевание было подтверждено органами здравоохранения Сингапура. Зараженными оказались 65-летняя женщина и ее двое внуков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае в результате заболевания новым коронавирусом погибли более 40 человек. По официальным данным, новым вирусом заразились более тысячи жителей Китая.

Кроме того, два случая заболевания новым коронавирусом были подтверждены во Франции. Больные на коронавирус были обнаружены в пригороде Парижа и в Бордо. Один из больных обратился за медицинской помощью после визита в Китай. Находясь в Китае больной проезжал через провинцию Ухань.

Также РБК-Украина писало, что в Китае вылечили 36 человек от нового коронавируса, который вызывает пневмонию. Сообщается, что первой медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину в Шанхае, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

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