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В Китае произошел первый случай смерти врача от коронавируса

Новости » Происшествия     25.01.2020 - 11:14
В Китае произошел первый случай смерти врача от коронавируса
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Заражение врача коронавирусом заподозрили на прошлой неделе

В Китае зафиксирован первый случай смерти медицинского работника после заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

По данным издания, инцидент произошел в городе Ухань. Заражение 62-летнего хирурга Лян Удуна заподозрили на прошлой неделе. После обнаружения болезни мужчину госпитализировали в городскую больницу, однако он умер.

Отмечается, что это первый случай смерти медицинского работника после заражения новым коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших от нового коронавируса в Китае превысило 40 человек. По подтвержденным данным, более тысячи жителей страны были заражены вирусом. В пятницу, 24 января, в китайском Ухане от вируса скончались 15 человек.

Также РБК-Украина писало, что Австралия и Малайзия официально подтвердили первые случаи заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае. В Малайзии коронавирус был выявлен у 3 человек, которые прибыли в страну из Китая.

Кроме того, два случая заболевания новым коронавирусом были подтверждены во Франции. Больные на коронавирус были обнаружены в пригороде Парижа и Бордо. Один из больных обратился за медицинской помощью после визита в Китай.

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