Во Франции обнаружили два случая заболевания новым вирусом

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Во Франции случаи с заражением коронавирусом стали первыми в Европе

Во Франции обнаружили два случая заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что два случая заболевания были впервые зафиксированы во Франции: один в пригороде Парижа, второй - в Бордо.

Отметим, 48-летний мужчина только вернулся из Китая, проезжал через Ухань. Он обратился к врачам с симптомами 23 января в Бордо. По прибытии во Францию заболевший мужчина контактировал с десятком человек.

По второму заболевшему информации крайне мало. Известно лишь то, что он находится в индивидуальной палате в парижской больнице.

Напомним, в американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в Соединенных Штатах новым типом коронавируса. Как сообщается, пациент, который ранее ездил в город Ухань (Китай), был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено в понедельник днем.

Как сообщает РБК-Украина, в Китае вылечили уже 36 человек от нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Сообщается, что первую медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину в Шанхае, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.