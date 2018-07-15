В Японии в результате аномальной жары погибли 5 человек, более 1,5 тыс. пострадали

В отдельных городах Японии температура достигала 37,4 градуса

В Японии в результате аномальной жары погибли по меньшей мере 5 человек, свыше 1,5 тысяч - госпитализированы в медицинские учреждения. Об этом сообщает Japan Times.

Как сообщается, жертвами стали жители пяти префектур, в частности и Хиросимы, где температура достигала 37,4 градуса.

Вместе с тем, в Осаке госпитализированы 156 человек.

Кроме того, сообщается, що в Айте 125 человек попали в больницы, а в Тибе и Токио по 102 человека.

В Окаяме за медицинской помощью уже обратились 48 человек.

Отметим, 7 июля на запад Японии обрушился тайфун, после чего прошли проливные дожди, которые вызвали наводнения и оползни. Известно о повреждении около 270 тыс. зданий, в стране было прекращено железнодорожное сообщение.

Кроме того, 10 июля, стало известно о приближение тайфуна "Мария" в Японии, в частности, на группу южных островов Сакисима в префектуре Окинава.

По состоянию на сегодня, 15 июля, в Японии в результате наводнений погибли 216 человек.