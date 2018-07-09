Наводнение в Японии: число жертв превысило 100

Наводнение в Японии унесло жизни не менее 104 человек

Число жертв наводнения и оползней в Японии по состоянию на 9 июля достигло 104 человек. Об этом сообщает издание The Japan Times.

Также сообщается, что на данный момент не менее 50 человек считаются пропавшими без вести. Кроме того, власти объявили эвакуацию почти 6 млн человек в 19 префектурах страны. Издание уточняет, что в префектуре Окаяма около тысячи человек остаются заблокированы потоками воды на крышах зданий.

Напомним, ранее сообщалось о 89 жертвах наводнения в Японии.

Отметим, 7 июля на запад Японии обрушился тайфун, после чего прошли проливные дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Известно о повреждении почти 270 тыс. зданий, в стране приостановлено железнодорожное сообщение. Кроме того, для безопасности сотрудников приостановили операции заводы Mazda Motor Corp., Daihatsu Motor Co., Toyota Motor Corp. в Киото, Хиросиме и Ямагучи.