В Японії через наближення тайфуну пропонують евакуювати 55 тис. осіб

У найближчу добу очікується випадання опадів до 350 міліметрів

До Японії, зокрема, до групи південних островів Сакісіма в префектурі Окінава наближається сильний тайфун "Марія". Про це повідомило Японське метеорологічне агентство країни.

Метеорологи попереджають, що швидкість вітру в центрі тайфуну - 50 метрів за секунду, при поривах - до 70 метрів.

У містах Урума і Наха вже зафіксована швидкість вітру 30 і 29 метрів за секунду відповідно.

Висота хвиль очікується до 12 метрів, в найближчу добу випадання опадів може становити до 350 міліметрів.

Населення міста Міякодзіма (близько 55 тис. осіб) у префектурі Окінава отримали рекомендації евакуюватися у зв'язку з наближенням "Марії".

Метеорологи радять вжити заходів безпеки та не наближатися до моря і не виходити на вулицю без необхідності.

Нагадаємо, в Японії кількість жертв злив збільшилася до 120, ще 80 осіб числяться зниклими без вісті. Кількість загиблих у 12 префектурах Японії стала найбільшою з 1982 року.