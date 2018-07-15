Число жертв наводнения в Японии возросло до 216 человек

Еще несколько десятков людей считаются пропавшими без вести

В Японии в результате наводнений погибли 216 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Кроме того, как сообщается, еще несколько десятков людей считаются пропавшими без вести.

Спасатели продолжают поисковые операции.

Кроме того, тысячи волонтеров со всей страны прибыли в западные районы Японии, чтобы оказать помощь пострадавшим от удара стихии.

Напомним, ранее сообщалось о 209 погибших в результате наводнений в Японии.

Также сообщалось, что из-за наводнения в Китае более 100 тыс. жителей города Чунцин были временно эвакуированы на период пикового уровня паводка.

7 июля на запад Японии обрушился тайфун, после чего прошли проливные дожди, которые вызвали наводнения и оползни. Известно о повреждении около 270 тыс. зданий, в стране было прекращено железнодорожное сообщение.

Кроме того, 10 июля, стало известно о приближение тайфуна "Мария" в Японии, в частности, на группу южных островов Сакисима в префектуре Окинава.