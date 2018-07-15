В Японії в результаті аномальної спеки загинули 5 осіб, більше 1,5 тис. постраждали

В окремих містах Японії температура сягала 37,4 градуси

В Японії в результаті аномальної спеки загинули щонайменше 5 осіб, понад 1,5 тисяч - госпіталізовані в медичні установи. Про це повідомляє Japan Times.

Як повідомляється, жертвами стали жителі п'яти префектур, зокрема і Хіросіми, де температура сягала 37,4 градуси.

Разом з тим, в Осаці госпіталізовано 156 осіб.

Крім того, повідомляється, що в Айте 125 людей потрапили в лікарні, а в Тибі і Токіо по 102 людини.

В Окаямі за медичною допомогою вже звернулися 48 осіб.

Зазначимо, 7 липня на захід Японії обрушився тайфун, після чого пройшли проливні дощі, які викликали повені та зсуви. Відомо про пошкодження близько 270 тис. будівель, в країні було припинено залізничне сполучення.

Крім того, 10 липня, стало відомо про наближення тайфуну "Марія" в Японії, зокрема, на групу південних островів Сакісіма в префектурі Окінава.

Станом на сьогодні, 15 липня, в Японії в результаті повеней загинуло 216 осіб.