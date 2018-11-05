В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало

В северной части Японии произошло землетрясение магнитудой в 5,9 балла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации центра, очаг землетрясения находился в районе острова Хоккайдо и острова Кунашир и залегал на глубине в 10 километров. В данное время информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, в Чили произошло мощное землетрясение. Эпицентр землетрясения магнитудой в 6,2 находился в 121 км к северо-востоку от города Икике, очаг залегал на глубине 100 км.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии, 29 октября 2018, в районе столицы страны Тбилиси произошло землетрясение с магнитудой 2,6. Стало известно, что эпицентр землетрясение находился в Исани-Самгородском районе Тбилиси и залегал на глубине в 8 километров. Также подземные толчки ощущались жителями страны и в других районах столицы.