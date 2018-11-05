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В Японії стався землетрус магнітудою 5,9

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 03:27
Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)
Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило

В північній частині Японії стався землетрус магнітудою 5,9 бала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Згідно з інформацією центру, центр землетрусу знаходився в районі острова Хоккайдо і залягав на глибині 10 кілометрів. В даний час інформації про потерпілих або руйнування не надходило.

Нагадаємо, у Чилі стався потужний землетрус. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,2 знаходився в 121 км на північний схід від міста Ікіке, центр землетрусу залягав на глибині 100 км.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Грузії, 29 жовтня 2018, в районі столиці країни Тбілісі стався землетрус з магнітудою 2,6. Стало відомо, що епіцентр землетрусу знаходився в Ісані-Самгородском районі Тбілісі і залягав на глибині 8 кілометрів. Також підземні поштовхи відчувалися жителями країни і в інших районах столиці.

 

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