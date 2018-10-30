В Грузии произошло землетрясение

Иллюстративное фото (nsf.gov)

Сообщений о разрушениях или пострадавших нет

В Грузии, 29 октября 2018, в районе столицы страны Тбилиси произошло землетрясение с магнитудой 2,6. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр сейсмического мониторинга Грузии.

Стало известно, что эпицентр землетрясение находился в Исани-Самгородском районе Тбилиси и залегал на глубине в 8 километров. Также подземные толчки ощущались жителями страны и в других районах столицы.

В данное время информации о пострадавших или разрушений нет.

Ранее сообщалось, возле побережья Аргентины произошло мощное землетрясение. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 02:54 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров в 312,9 километрах к югу от Ушуайи (Аргентина) и 552 километрах от Пунта-Аренаса (Чили).

Напомним, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Толчки ощущались даже в Бухаресте (в 150 километрах от эпицентра), а также в некоторых районах Украины, Молдовы и Болгарии.