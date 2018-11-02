В Чили произошло мощное землетрясение

Фото: землетрясение (vycherpno.ck.ua)

Информации о пострадавших нет

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Как сообщается, эпицентр землетрясения находился в 121 км к северо-востоку от города Икике. Очаг залегал на глубине 100 км.

Вместе с тем, данные о пострадавших и разрушениях отсутсвуют.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии, 29 октября 2018, в районе столицы страны Тбилиси произошло землетрясение с магнитудой 2,6.

Стало известно, что эпицентр землетрясение находился в Исани-Самгородском районе Тбилиси и залегал на глубине в 8 километров. Также подземные толчки ощущались жителями страны и в других районах столицы.

Как писало РБК-Украина, возле побережья Аргентины произошло мощное землетрясение. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 02:54 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров в 312,9 километрах к югу от Ушуайи (Аргентина) и 552 километрах от Пунта-Аренаса (Чили).