ru ua
Пт, 31 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Японии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа. Уничтожат 130 тысяч птиц

Новина українською →
Япония, Пятница 31 декабря 2021 08:53
В Японии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа. Уничтожат 130 тысяч птиц Фото: в Японии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В японской префектуре Эхимэ на острове Сикоку местные власти заявили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на ферме. В результате чего уничтожат около 130 тысяч кур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

"Вспышка высокопатогенным вирусом типа H5N1 была обнаружена на одной из птицеферм. Все выращенные в нем куры будут ликвидированы. К работам привлечены 260 человек", - говорится в сообщении.

Указано, что в радиусе трех километров вокруг фермы уже ввели санитарную зону и организовали пункты дезинфекции.

Отмечено, что в течение последних четырех месяцев из-за вспышек птичьего гриппа в Японии уже уничтожено уже около 400 тысяч кур.

Напомним, недавно в Израиле из-за смертельного вируса птичьего гриппа H5N1 уничтожили сотни тысяч птиц.

Добавим, также птичий грипп также обнаружили в Южной Корее. Там заразились 10 тысяч уток.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Грипп
NEWS
В Украине более 7 тысяч новых случаев коронавируса и 209 смертей за сутки
В Украине более 7 тысяч новых случаев коронавируса и 209 смертей за сутки
DAILY
Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук