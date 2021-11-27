ru ua
Сб, 27 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Франции произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

Новина українською →
Суббота 27 ноября 2021 15:32
Во Франции произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа Фото: Во Франции произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Во Франции выявили высокопатогенный вирус птичьего гриппа на птицеферме на севере страны. Эта вспышка последовала за несколькими вспышками на птицефабриках в Европе и Азии в последние недели, что свидетельствует о том, что вирус снова быстро распространяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Власти, которые заявили, что им еще предстоит идентифицировать штамм гриппа, должны забить цыплят и провести дезинфекцию фермы, чтобы предотвратить распространение вируса.

За последний месяц во Франции уже было выявлено несколько случаев тяжелой формы птичьего гриппа среди дворовой домашней птицы, а также дикой птицы, что побудило правительство ввести требование держать птичьи стада в закрытых помещениях.

Массовая эпидемия птичьего гриппа прошлой зимой заставила власти конфисковать более 3 млн уток в юго-западном регионе Франции, где разводят уток, известных производством паштета фуа-гра.

Напомним, ранее в Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5 на индюшиной ферме в центральной части страны.

Кроме того, Европой и Азией начал распространяться птичий грипп.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Грипп
NEWS
Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора
Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит