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Восьмая вспышка за год. В Южной Корее зафиксировали новый очаг птичьего гриппа H5N1

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Южная Корея, Среда 24 ноября 2021 12:30
Восьмая вспышка за год. В Южной Корее зафиксировали новый очаг птичьего гриппа H5N1 Фото: в Южной Корее зафиксировали новый очаг птичьего гриппа H5N1 (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Южной Корее, в провинции Чолла-Намдо на ферме зафиксировали случаи заражения высокопатогенным птичьим гриппом H5N1. Это уже восьмая зарегистрированная вспышка в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New Daily.

По информации представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают около 10 тысяч уток.

Отмечено, что этот случай является уже восьмой вспышкой высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди домашней птицы, большинство из которых было зарегистрировано в уезде Имсон провинции Чолла-Пукто.

Местные власти заявляют, если вспышку вируса не удастся взять под контроль, она будет и дальше стремительно распространяться на другие фермы.

Известно, что перед этим случаи заражений были зафиксированы на бройлерной ферме в Северный провинции Чхунчхон, где выращивали около 92 тысячи птиц.

Напомним, недавно в Словакии произошла вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. Вирус был обнаружен у 14 дворовых птиц в Дунайской Стреде, юго-восточнее Братиславы.

Добавим, что птичий грипп начал стремительно распространяться по Европе и Азии.

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