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У Японії стався спалах високопатогенного пташиного грипу. Знищать 130 тисяч птахів

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Японія, П'ятниця 31 грудня 2021 08:53
У Японії стався спалах високопатогенного пташиного грипу. Знищать 130 тисяч птахів Фото: у Японії стався спалах високопатогенного пташиного грипу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У японській префектурі Ехіме на острові Сікоку місцева влада заявила про спалах високопатогенного пташиного грипу H5N1 на фермі. Внаслідок чого знищать близько 130 тисяч курей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

"Спалах високопатогенним вірусом типу H5N1 було виявлено на одній із птахоферм. Усі вирощені у ньому кури будуть ліквідовані. До робіт залучено 260 осіб", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що в радіусі трьох кілометрів навколо ферми вже запровадили санітарну зону та організували пункти дезінфекції.

Зазначено, що протягом останніх чотирьох місяців через спалахи пташиного грипу в Японії вже знищено вже близько 400 тисяч курей.

Нагадаємо, нещодавно в Ізраїлі через смертельний вірус пташиного грипу H5N1 знищили сотні тисяч птахів.

Додамо, також пташиний грип також виявили в Південній Кореї. Там заразилися 10 тисяч качок.

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