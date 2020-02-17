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В Японии отменили масштабный марафон из-за коронавируса

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 18:09
В Японии отменили масштабный марафон из-за коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

В масштабном забеге должны были участвовать 38 тысяч человек

В Токио (Япония) отменили масштабный марафон из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что в масштабном забеге должны были участвовать 38 тысяч человек.

Известно, что он был запланирован на следующий месяц.

В итоге марафон состоится 1 марта при участии лишь 176 спортсменов и еще 30 атлетов в колясках.

Также в забеге должны были принимать участие 1800 граждан Китая. Им предоставят возможность без штрафов отсрочить свое участие в марафоне до 2021 года.

Напомним, в Минздраве отметили тенденцию к сокращению количества случаев заражения коронавирусом. По словам заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко, более 11 тысяч человек излечились от болезни и наблюдается тенденция к сокращению количества случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 17 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 71 тыс. 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 тыс. 775 - летальные. Выздоровели уже 11 тыс. 175 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано.

Ранее сообщалось, на круизном лайнере в Японии Diamond Princess обнаружили первую больную россиянку. Это первый известный случай заражения гражданки России не только на борту корабля, но и вообще.

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