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В Японії скасували масштабний марафон через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 18:09
В Японії скасували масштабний марафон через коронавірус
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

У масштабному забігу повинні були брати участь 38 тисяч осіб

У Токіо (Японія) скасували масштабний марафон через коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що в масштабному забігу повинні були брати участь 38 тисяч людей.

Відомо, що він був запланований на наступний місяць.

У підсумку марафон відбудеться 1 березня за участю лише 176 спортсменів і ще 30 атлетів у візках.

Також в забігу повинні були брати участь 1800 громадян Китаю. Їм нададуть можливість без штрафів відстрочити свою участь у марафоні до 2021 року.

Нагадаємо, у МОЗ зазначили тенденцію до скорочення кількості випадків зараження коронавірусом. За словами заступника голови МОЗ Віктора Ляшка, понад 11 тисяч осіб вилікувалися від хвороби і спостерігається тенденція до скорочення кількості випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 17 лютого 2020 року в світі зареєстровано 71 тис. 710 лабораторно підтверджених випадків, Covid-19, з них 1 тис. 775 - летальні. Одужали вже 11 тис. 175 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, круїзному лайнері в Японії Diamond Princess виявили першу хвору росіянку. Це перший відомий випадок зараження громадянки Росії не тільки на борту корабля, але і взагалі.

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