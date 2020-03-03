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В Японии определили тип выпущенных КНДР ракет

Новости » В мире     03.03.2020 - 06:45
В Японии определили тип выпущенных КНДР ракет
Иллюстративное фото (kcna.kp)

В Японии считают, что КНДР провела запуск двух баллистических ракет малой дальности

Власти Японии считают, что КНДР 2 марта провела запуск двух баллистических ракет малой дальности. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил министр обороны Японии Таро Коно, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

По данным издания, лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском, а также выразил большое "удовлетворение тем, что артиллеристы готовы быстро реагировать на любые обстоятельства и отлично выполнять свои боевые обязанности".

Напомним, в понедельник южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил о запуске КНДР из района города Вонсан в сторону моря двух снарядов, которые пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км. Это был первый подобный запуск с начала 2020 года.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 29 февраля провел первые с начала 2020 года учения Корейской народной армии с участием различных родов войск. Ким Чен Ын остался доволен боеспособностью подразделений и заявил, что маневры доставили ему "большое удовольствие".

В декабре 2019 года что спутник американской компании Planet Labs зафиксировал активность на северокорейском ракетном полигоне Сохэ. На полигоне был замечен большой контейнер вблизи площадки для испытания ракетных двигателей, которого не было там днем раньше.

КНДР объяснила проведения ракетных испытаний необходимостью "защититься от ядерной угрозы со стороны Соединенных Штатов".

КНДР провела первые запуски ракет в 2020 году Ким Чен Ын провел первые с начала года военные учения армии КНДР
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